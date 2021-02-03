سنية الدهماني: الرئيس يسعى للتجييش ضد البرلمان ويحب يمرض ويمرضنا بالكورونا

انتقدت المحامية سنية الدهماني في تصريح راديو إي أف أم الزيارة الفجئية التي أداها رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الثلاثاء 2 فيفري إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة.وقالت الدهماني: "البارح في سابقة عجيبة شفنا رئيس الجمهورية على رأس مظاهرة ضد من، ما فهمتش الأكيد يظهرلي رئيس الجمهورية يحب يمرض ويمرض برشة عباد لأن التجمعات ممنوعة".وقالت سنية الدهماني أن في الفيديو الذي نشرته صفحة رئاسة الجمهورية لهذه الزيارة والذي دعا من خلاله عدد من المواطنين إلى حل النظام البرلماني، دليل على أن رئيس الجمهورية يريد نظاما رئاسيا وفيه نوع من التجييش ضد البرلمان والبرلمانيين.وتابعت "صحيح كانت الرسالة إيجابية للأمنيين كان ينجم يمشي مباشرة لوزارة الداخلية ما يصيرش تجمع المواطنين الي يشكل خطورة عليهم".