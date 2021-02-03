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السباح التونسي نجيب بلهادي رجل السنة 2020 في العالم لسباحة المياه المفتوحة‎

Publié le Mercredi 03 Février 2021 - 10:48 قراءة: 0 د, 38 ث
باب نات - فاز السباح التونسي نجيب بلهادي بلقب رجل السنة 2020 في العالم لسباحة المياه المفتوحة في استفتاء عن طريق الانترنات نظمته المنظمة العالمية لسباحة المياه WOWSA التي مقرها لوس أنجلس .

و قد رشحت المنظمة السباح التونسي من ضمن نخبة عالمية متركبة من 16 سباح من جنوب إفريقيا - مكسيك- رومانيا- برازيل- استونيا- ألمانيا - بريطانيا -أمريكا - الصين و ايطاليا


دام التصويت طيلة شهر جانفي و قد تحصل السباح التونسي الفائز بلقب رجل السنة في العالم على14471 صوتا مبتعدا عن الثاني المتحصل على 11391 صوتا

سبق و إن تحصل نجيب بلهادي على نفس هذا اللقب سنة 2016 وذلك تألقه في جر المراكب و السفن سباحة و يعتبر الفوز مرتين بهذا اللقب حالة فريدة .

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