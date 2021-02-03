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وزير الصحة يعلن عن حصول تونس على 4 ملايين جرعة من التلقيح ضد كورونا مجانا ستصل بداية من 15 فيفري

Publié le Mercredi 03 Février 2021 - 10:40 قراءة: 0 د, 33 ث
أعلن الثلاثاء 2 فيفري، وزير الصحة فوزي المهدي أن التحالف العالمي للقاحات Gavi راسل الوزارة وأعلمها بأنه سيقوم بتقديم جرعات من اللقاح بصفة مجانية.

وأفاد فوزي المهدي أن الGavi سيقوم بتسليم تونس 4 ملايين جرعة بصفة مجانية موضحا أن هذه الجرعات سيستفيد منها 2 مليون مواطن تونسي باعتبار أن عملية التلقيح تستوجب جرعتين من اللقاح.


وبين وزير الصحة أن هذه الجرعات ستصل الي تونس بداية من منتصف فيفري وان تونس ستقتني جرعات تلقيح تصل في شهر مارس حسب تصريحه داعيا التونسيين الي التسجيل في منظومة اللقاحات التابعة لوزارة الصحة من خلال التسجيل باستعمال الارقام الموضوعة على ذمة المواطنين والرقم الأخضر الي سيتم وضعه في الغرض.




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