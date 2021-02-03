السفير والسياسي الصحبي البصلي في ذمة الله



رحم الله الفقيد وأسكنه فراديس الجنان.

" إنّا لله وإنّا إليه راجعون".

انتقل إلى رحمة الله الدكتور محمد الصحبي البصلي فجر اليوم الأربعاء 3 فيفري 2021.والفقيد البصلي شغل عدة مهام ادارية بالدولة فضلا عن مهمة وال بكل من مدنين وصفاقس والادارة العامة للشؤون السياسية بوزارة الداخلية. كما شغل منصب سفير تونس بعدد من البلدان على غرار الهند والصين وإسبانيا.أسّس المرحوم بإذن الله بعد الثورة حزب المستقبل ثم انضم إلى الهيئة التأسيسية لتحيا تونس.