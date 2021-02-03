سعيدان: الولايات المتحدة قد تشترط على تونس التطبيع مع إسرائيل لمساعدتها على الاقتراض من السوق المالي…

افاد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تشترط على تونس التطبيع مع إسرائيل لمساعدتها على الاقتراض من السوق المالية.وفي تصريح لقناة التاسعة قال سعيدان أن تونس ستدخل للسوق المالية بضمان قرض سيكون له ثمن سياسي يتعلق بالسياسة الخارجية وأن هذا الضمان لن يكون كافيا.وتسائل عز الدين سعيدان "هل نحن مستعدون لهذا؟" مطالبا في الان ذاته إلى مراجعة السياسات وأوضاعنا لان "هذا هذا الطريق مسدود".