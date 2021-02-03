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سعيدان: الولايات المتحدة قد تشترط على تونس التطبيع مع إسرائيل لمساعدتها على الاقتراض من السوق المالي…

Publié le Mercredi 03 Février 2021 - 08:57 قراءة: 0 د, 23 ث
افاد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تشترط على تونس التطبيع مع إسرائيل لمساعدتها على الاقتراض من السوق المالية.
وفي تصريح لقناة التاسعة قال سعيدان أن تونس ستدخل للسوق المالية بضمان قرض سيكون له ثمن سياسي يتعلق بالسياسة الخارجية وأن هذا الضمان لن يكون كافيا.
وتسائل عز الدين سعيدان "هل نحن مستعدون لهذا؟" مطالبا في الان ذاته إلى مراجعة السياسات وأوضاعنا لان "هذا هذا الطريق مسدود".


Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 219819

Aziz75  (France)  |Mercredi 03 Février 2021 à 10h 08m |           
من الغريب أن تقول بمثل هذا الكلام. و كأني بك تمهد الطريق لهذا. و تبدي فكرتك لمس النبض. من أوصلنا إلى هنا. كل السياسات الماضية. ربطنا إقتصادنا بالغرب دون تنويع. الغرب له مخططات طويلة الأمد للبلوغ إلى أهدافه، و نحن معشر العرب ليس لنا إسترتجيات متنوعة و بعيدة المدى. عينا بالتجارك حالا و دون تأخير، و التقليل من التبعية المنهكة.

Artiz  (Malaysia)  |Mercredi 03 Février 2021 à 09h 55m |           
ان لفظ قد في كلامه يعبر علي ان الولايات المتحدة لم تلمح لموضوع التطبيع لكن هذا السافل الساقط هو الذي يلوح بهذه الفكرة و قد يلتقتها الصهاينة لاستغلالها في الظغط علي تونس .حقيقة لقد عاش فيها من خانها

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 03 Février 2021 à 09h 49m |           
يكب الله سعدك

Mongi  (Tunisia)  |Mercredi 03 Février 2021 à 09h 48m |           
يكب الله سعدك



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