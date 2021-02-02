   Latifa Arfaoui - خلّيني  

حمة الهمامي: قيس سعيد عمل دورة في الشارع وروّح فرحا مسرورا.. هذي دولة ؟! هذا برلمان؟! ولينا في مهازل

Publié le Mardi 02 Février 2021 - 21:32 قراءة: 0 د, 29 ث
باب نات - انتقد الثلاثاء 2 فيفري، الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، العلاقة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان.

وخلال استضافته على القناة الوطنية، قال الهمامي "قاعدين يتعاركوا ويتمسخروا علينا، هاو الرئيس اليوم هبط عمل جولة في الشارع، عمل دورة وروح فرحا مسرورا".


وتابع مستنكرا "هاذي دولة ؟! هذا برلمان؟! هاذي حكومة؟!...ولينا في مهازل" مشيرا الي ان ما يحصل اليوم من صراع بين رؤوس السلطة مهزلة.
يذكر أن رئيس الجمهورية قام بجولة في شارع الحبيب بورقيبة واستمع لمشاغل بعض المواطنين كما قام بزيارة لوزارة الداخلية.

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