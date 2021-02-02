لطفي العماري يعلّق على تعطيل موسي لعمل البرلمان : النهضة.. النهضة.. النهضة

باب نات -

علّق الثلاثاء 2 فيفري، كرونيكور قناة التاسعة لطفي العماري على تعطيل رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لجلسة عمل البرلمان بعد استعمالها مضخم صوت في ذلك.وقال لطفي العماري تعليقا على تصرفات عبير موسي " الدستوري الحر يقوم بالمقاومة والنضال ضد حركة النهضة التي ارتهنت البلاد"، مضيفا " المعركة اليوم معركة وجود مع حركة النهضة".وتابع لطفي العماري " عبير موسي واقفة ضد المشروع الإخواني".وكان انطلاق الجلسة العامة، الثلاثاء، بالبرلمان، شهد حالة من التوتر والفوضى بسبب هتاف النائب عبير موسي مستخدمة مكبر صوت مرددة عدد من الشعارات منها " حكومة العرش لا تلزمنا"، مما عطل سير أشغال الجلسة.ووصفت رئيسة الجلسة النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، سميرة الشواشي ما أقدمت عليه موسي " بالأعمال غير المسؤولة".وكانت الشواشي قد استهلت الجلسة بالترحم على وفاة والد النائب محمد العفاس ووفاة والدة النائبة كنزة عجالة والمحامي والمفكر التونسي حسن الغضباني ودعت النواب إلى تلاوة الفاتحة على أرواح المتوفين إلا أن عبير موسي واصلت هتافها وصراخها عبر مكبر الصوت أثناء تلاوة الفاتحة.