رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل رئيس مجلس ادارة مجمع أوريدو

باب نات -

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نوّاب الشّعب صباح اليوم الثلاثاء 02 فيفري 2021 بقصر باردو، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجمع أوريدو القطري والوفد المرافق له.ومثل اللقاء فرصة للوقوف على واقع التعاون الاقتصادي بين البلدين واستعراض سبل مزيد دعمه وتنويعه. ودعا رئيس المجلس الى مزيد الاستثمار في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الواعد . كما هنّأ ضيفه بالقرار المتمثل في الدعوة لانتخاب مجلس الشورى القطري والذي يعتبر خطوة هامة على طريق تطوير الحياة السياسية في دولة قطر.واستعرض رئيس مجلس إدارة مجمع أوريدو آفاق الشركة المستقبلية لتنويع فرص الاستثمار في تونس وتطوير مجالات التعاون للنهوض بمستوى الخدمات التي يقدّمها المجمع، والاستفادة من خبرات التونسيين وخلق مواطن شغل أمام خريجي الجامعات.