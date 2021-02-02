مدنين: امنيون من مختلف الأسلاك ينفذون تحركات احتجاجية تنديدا بالاعتداءات التي طالت زملاءهم السبت المنقضي بالعاصمة

نفذ اعوان واطارات النقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بجزيرة جربة بولاية مدنين، من منتسبي المؤسسة الامنية بمختلف الاسلاك والاختصاصات، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية امام منطقة الامن بحومة السوق عقبتها مسيرة جابت شوارع المدينة في اطار تحركات ضد ما اسموه "مهزلة السبت الاسود التي ضربت القيم والاخلاق المجتمعية للشعب التونسي وضربت قوة الدولة في اعتداء تجاوز الامنيين ليشمل كل الشعب التونسي بافعال وحركات دخيلة على المجتمع"، وفق ما أفاد به الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الامن الداخلي بجربة، عبد الرزاق سعيد، في تصريح ل"وات".واستنكر المحتجون، الذين رفعوا شعارات تندد بالاعتداء على الامنيين، عدم وجود اية ردة فعل سواء من الجانب الامني او من افراد المجتمع ازاد ما حصل السبت المنقضي بالعاصمة، معبرين عن الاستياء من المجموعات الحقوقية التي ساندت تلك الحركات ما يكشف سياسة المكيالين والانتقاء في المنظومة الحقوقية، حسب تعبيرهم.كما عبّروا عن استيائهم ايضا من سلطة الاشراف التي لم تتخذ اي موقف ومن القيادات الامنية على الميدان التي لم ترد الفعل "في شعبوية وارضاء لولاءات تحت غطاءات مختلفة جعلت من ضبط النفس مذلة ومهانة لابناء المؤسسة الأمنية، وهو ما يستوجب اقالتها"، حسب رايهم .وأكد المحتجون على تواصل تحركاتهم التي انطلقت مطلع هذا الاسبوع بتعليق الخدمات الادارية بانواعها وتنظيم الوقفات الاحتجاجية وصولا الى التصعيد بكل الاشكال النضالية المتاحة من اجل الدفاع على الكرامة وضد الانتقائية.