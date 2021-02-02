علي الكعلي يبحث مع رئيس مجلس إدارة مجموعة "اريدو" فرص دعم إستثماراتها في تونس

باب نات -

إلتقى وزير الإقتصاد والمالية و دعم الإستثمار علي الكعلي ظهر اليوم بالشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة "ooredoo" العالمية بحضور سفير دولة قطر في تونس و الوفد المرافق له.و كان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى نشاط المجموعة في تونس و برامج عملها القادمة في إتجاه المزيد من التطوير و التنويع.و أعرب الكعلي في هذا السياق عن إرتياحه لسير نشاط المجموعة في تونس و تشجيعه لها لمزيد الإستثمار خاصة في ضوء ما هو متاح من فرص و إمكانيات و حوافز في القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع و خاصة منها قطاع الإتصالات.من جانبه أكد الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني ان مجموعة اوريدو العالمية تعمل علي مزيد تطوير إستثماراتها في تونس بإعتبار ما يتوفر في هذا المجال من فرص حقيقية لمزيد التوسع و التطوير خدمة للمصلحة المشتركة.