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منجي الرحوي يعتبر أن الغنوشي "خرُفْ" وهشام العجبوني يطالب الغنوشي بالاستقالة

Publié le Mardi 02 Février 2021 - 15:17 قراءة: 0 د, 34 ث
باب نات - هاجم الثلاثاء 2 فيفري، النائب منجي الرحوي رئيس البرلمان راشد الغنوشي معتبرا أن الغنوشي أصابه الخرف.

وقال الرحوي في تصريح على هامش الجلسة العامة "رئيس المجلس خُرف ويريد أن يحكم قبضته على المجلس والبلاد والشعب وهو يشكل خطرا" داعيا من وصفه النواب الشرفاء الي تعليق عملهم بالمجلس.


من جانبه نشر النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني الصفحة الأولى من صحيفة "جون أفريك" نسخة فيفري 2013 التي تضمنت صورة الغنوشي وكانت مرفوقة بالعنوان التالي "الرجل الذي خان الثورة".

ودعا العجبوني راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان قائلا " أعيدها و أكررها، راشد الغنوشي يتحمل مسؤولية كل هذا العبث و الفوضى بإدارته الكارثيّة للبرلمان و أدعوه إلى الإستقالة حفظا لماء وجهه و خاصة تغليبا للمصلحة الوطنية

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219780

Observo  (United States)  |Mardi 02 Février 2021 à 16h 20m |           
Mr Ajbouni doit être soit naif ou très hypocrite car son parti a cautionné aujourd’hui les dépassements de Moussi. Comment peut-il prétendre que c'est Ghannouchi le coupable?

Malheureusement, ce qu'on appelle "bloc democrate" veut virer le bonhomme de son poste par les moyens les plus bas et surtout non-democrates. En attendant de revoir un jour ces qualificatifs de "démocrate", "progressiste", "moderniste" car ils sont attribués arbitrairement trop souvent à des gens qui ne les méritent pas.



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