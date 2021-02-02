منجي الرحوي يعتبر أن الغنوشي "خرُفْ" وهشام العجبوني يطالب الغنوشي بالاستقالة

باب نات -

هاجم الثلاثاء 2 فيفري، النائب منجي الرحوي رئيس البرلمان راشد الغنوشي معتبرا أن الغنوشي أصابه الخرف.وقال الرحوي في تصريح على هامش الجلسة العامة "رئيس المجلس خُرف ويريد أن يحكم قبضته على المجلس والبلاد والشعب وهو يشكل خطرا" داعيا من وصفه النواب الشرفاء الي تعليق عملهم بالمجلس.من جانبه نشر النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني الصفحة الأولى من صحيفة "جون أفريك" نسخة فيفري 2013 التي تضمنت صورة الغنوشي وكانت مرفوقة بالعنوان التالي "الرجل الذي خان الثورة".ودعا العجبوني راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان قائلا " أعيدها و أكررها، راشد الغنوشي يتحمل مسؤولية كل هذا العبث و الفوضى بإدارته الكارثيّة للبرلمان و أدعوه إلى الإستقالة حفظا لماء وجهه و خاصة تغليبا للمصلحة الوطنية