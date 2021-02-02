العقيد القلمامي: الإرهاب صناعة خارجية لإجهاض التجربة الديمقراطية و صوت الحكمة سينتصر في تونس

باب نات - بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة بثت قناة الجزيرة شريط وثائقيا استضافت قناة الجزيرة عديد الوجوه المعروفة أدلت بدلوها في خصوص احداث الثورة وقد تكلم العقيد لطفي القلمامي عن الوقيعة التي حاول البعض اثارتها بين المؤسستين العسكرية والامنية ولكنه نزه المؤسستين عن هذا التجاذب مؤكدا إكباره للمؤسسة العسكرية وضباطها و منوهًا بما يجمع المؤسستين من تكامل خصوصًا وان الخريجين من المؤسستين درسوا سويًا بالاكاديمية العسكرية .



وفي ما يخص العمليات الارهابية اكد ان إيادي خارجية تدفع بالبلاد لحالة منً الفوضي لإجهاض التجربة الديمقراطية الاولي من نوعها في العالم العربي وقال ان أصوات الحكمة ستكون لها الكلمة الطولى وان تونس ستنتصر على اعدائها .



