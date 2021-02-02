   Jammoussi - لميمة  

العقيد القلمامي: الإرهاب صناعة خارجية لإجهاض التجربة الديمقراطية و صوت الحكمة سينتصر في تونس

Publié le Mardi 02 Février 2021 - 10:43 قراءة: 0 د, 30 ث
باب نات - بمناسبة الذكرى العاشرة للثورة بثت قناة الجزيرة شريط وثائقيا استضافت قناة الجزيرة عديد الوجوه المعروفة أدلت بدلوها في خصوص احداث الثورة وقد تكلم العقيد لطفي القلمامي عن الوقيعة التي حاول البعض اثارتها بين المؤسستين العسكرية والامنية ولكنه نزه المؤسستين عن هذا التجاذب مؤكدا إكباره للمؤسسة العسكرية وضباطها و منوهًا بما يجمع المؤسستين من تكامل خصوصًا وان الخريجين من المؤسستين درسوا سويًا بالاكاديمية العسكرية .

وفي ما يخص العمليات الارهابية اكد ان إيادي خارجية تدفع بالبلاد لحالة منً الفوضي لإجهاض التجربة الديمقراطية الاولي من نوعها في العالم العربي وقال ان أصوات الحكمة ستكون لها الكلمة الطولى وان تونس ستنتصر على اعدائها .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 219764



En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 02 فيفري 2021 | 20 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:16 17:48 15:23 12:40 07:21 05:52
18°
 19° % 55 :الرطــوبة
تونــس 12°
8.75 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
19°-1223°-1123°-1425°-1424°-14
  • Avoirs en devises
    22468,6

  • (1 fev)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,29061 DT        1$ =2,71287 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 fev)   737,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة