Orange Tunisie lance son 3ème dialogue parties prenantes RSE

Orange Tunisie ambitionne d'être l'entreprise préférée des Tunisiens à l’horizon 2025 et l’opérateur multiservices de référence, notamment dans 2 domaines majeurs de responsabilité sociale :- l'inclusion numérique du plus grand nombre,- la participation à la transition écologique et notamment à la sobriété numérique.Sur le plan du numérique, la crise Covid-19 s’est souvent traduite partout où elle a sévi, par une explosion des usages et une accélération sans précédent de la transformation digitale de nos sociétés, et notamment en Tunisie. Mais si certains ont accédé à de nouveaux usages, d’autres ont été laissés de côté.C’est pourquoi il a semblé important pour Orange Tunisie d’associer ses parties prenantes internes et externes pour trouver ensemble les moyens de promouvoir un monde numérique responsable, plus inclusif, plus sobre et renforçant les libertés et la sécurité du quotidien numérique de chacun.A travers ce 3ème dialogue, l’objectif est donc de mieux comprendre comment la crise a rebattu les cartes et ce que notre société attend d’un opérateur comme Orange Tunisie pour accompagner la transformation digitale de manière responsable. Quels sont les enjeux les plus importants ? Qu’est-ce qui change (ou pas) dans le monde post-Covid ? Comment collaborer ensemble pour promouvoir un monde numérique responsable ?Des réponses à toutes ces questions et bien d’autres qui seront données par près de 180 parties prenantes internes et externes, acteurs clés de l’écosystème (autorités, business, société civile), interrogés à travers des entretiens et des ateliers mais aussi une enquête digitale.L’enquête digitale est également mise en ligne pour recueillir davantage de réponses : rendez-vous pour cela sur www.orange.tn ou directement sur le lien url suivant : Concertation-Orange-comment-etre-responsables-ensemble Rappelons que le dialogue parties prenantes, en interne et externe, constitue le socle de la stratégie RSE d’Orange Tunisie. Il permet ainsi d’assurer la cohérence des projets RSE avec les priorités des parties prenantes et d’identifier des opportunités d’innovation au bénéfice de tous !Pour ce 3ème dialogue parties prenantes, une restitution publique sera proposée au cours du premier semestre 2021. Stay tuned !