ايقاف عدد من القائمين بأعمال الشغب والاعتداءات على الامنيين‎

باب نات -

أكد الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي محمد الكحلاوي ايقاف الامينة العامة للاتحاد العام لطلبة تونس وردة عتيق، وعدد من المنتمين إلى الاتحاد العام لطلبة تونس على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.وبحسب تصريح محمد الكحلاوي لـ"الشروق أونلاين'' تم ايقاف وردة عتيق و بلال الشارني ورحمة الخشناوي واشراق بن صالح من أمام مقر كلية ابن شرف واقتيادهم الى ثكنة مكافحة الاجرام بحي الخضراء.يذكر أن الاتحاد الوطني لنقابات الأمن العمومي أصدر الاثنين 1 فيفري، بيانا على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها أعوان الأمن يوم 30 جانفي، بشارع الحبيب بورقيبة من طرف عدد من المحتجين.وأعلن اتحاد نقابات الأمن مقاضاة المعتدين ودعا منظوريه الي تعليق الخدمات الادارية لمدة أربعة ايام وتعليق تأمين الانشطة الثقافية والرياضية لمدة اسبوع.كما دعا منظوريه الي منع كل التحركات الاحتجاجية الغير مرخص فيها بالقانون وتطبيق القانون دون تهاون على المخالفين ومقاومة الشغب طبق القانون.وفي ختام بيانه دعا الاتحاد الي مواصلة ايقاف القائمين بأعمال الشغب والاعتداءات على الامنيين.