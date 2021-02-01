وفد برلماني يعاين في زيارة فجئية الى مطار تونس قرطاج اخلالات في تطبيق البروتوكول الصحي

باب نات -

أدّى وفد من لجنة شؤون التونسيين بالخارج اليوم الاثنين 01 فيفري 2021 زيارة ميدانية فجئية الى مطار تونس قرطاج الدولي. وترمي هذه الزيارة إلى الوقوف على مدى التقيد بإجراءات البروتكول الصحّي بما يضمن السلامة الصحية للعائدين الى أرض الوطن من التونسيين المقيمين بالخارج.وعاين الوفد البرلماني عند الدخول الى قاعة المغادرة بالمطار، وجود اكتظاظ امام شبابك التسجيل وعدم احترام المسافرين للإجراءات الوقائية وخاصة منها التباعد الاجتماعي، رغم وجود علامات تدل على مكان وقوف كل مسافر . كما لاحظ الوفد عدم توفّر معقم بالشكل الكافي وبالكميات المحددة.وإثر الإشارة الى هذه النقائص وقعت دعوة كل المسافرين الى احترام التدابير الوقائية، وذلك عبر المنبهات الصوتية وبتدخل بعض العاملين في المطار . كما تمّ تعقيم كل الفضاء الداخلي وخاصة كراسي الانتظار.وتحوّل بعض النواب إثر ذلك، الى تفقد دورات المياه وبيت الصلاة ، أين تم الوقوف على بعض الاخلالات.كما زار الوفد القاعة المخصصة للمسافرين العائدين من الخارج حيث اٌستقبل من طرف مدير التفتيش الجمركي الذي أشار الى وجود بعض الصعوبات التي تقف عائقا أمام تطبيق قرار وزارة الصحة المتعلق بالحجر الاجباري، ومنها عدم توفير الحافلات لنقل المسافرين لمراكز الايواء او عدم تقيّد بعض المسافرين بالحجز المسبق في احدى النزل.والتقى الوفد ببعض العائدين الذين أبدوا رفضهم التام، لقرار الحجر الاجباري، وشدّدوا على ضرورة إلغائه في أقرب الآجال.هذا وتحوّل الوفد الى ممرات معالجة الحقائب، وقدّم المتحدث باسم الديوانة والشرطة الحدودية بسطة عن مراحل هذه المعالجة. وأوضح أن كل الممرات مجهّزة بكاميرات مراقبة.وإجابة عن تساؤلات النواب بخصوص سرقات امتعة المسافرين، بيّن ممثل شركة الخطوط التونسية انه يتم التعامل بجدية مع كل التشكيات.