العلوي يدعو مندوب حماية الطّفولة إلى حماية "الطّفل" رياض جراد

دعا النائب عن إتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي مندوب حماية الطفولة إلى التدخل لحماية " الطفل" رياض جراد الذي " اصبح مهددا في توازنه النفسي والذهني ونشأته السليمة".وقال عبد اللطيف العلوي في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك " طفل بتلك الهشاشة، يتعرّض لاستغلال فاحش من سياسيّين فاقدين لأيّ ضمير أو إحساس بالمسؤوليّة، ومؤسّسة إعلاميّة مارقة تستغلّ القصّر للتّغرير بهم ودفعهم إلى محارق إعلاميّة أكبر من حجمهم بكثير".وتابع عبد اللطيف العلوي " هذا يشبه إلى حدّ كبير استغلال الأطفال في التّسوّل أو السّرقة أو الأعمال الشاقّة، ويعتبر حالة من حالات الإضرار الجسيم بالمصالح العليا للطّفل، تستوجب التّدخّل الفوريّ لمندوب حماية الطّفولة".وفي ما يلي تدوينة عبد اللطيف العلوي:أعتقد أنّه صار من المفروض ومن المستعجل أن يتدخّل مندوب حماية الطّفولة لحماية الطّفل جراد، لأنّه اليوم فعلا أصبح مهدّدا في توازنه النّفسيّ والذّهنيّ ونشأته السّليمة.طفل بتلك الهشاشة، يتعرّض لاستغلال فاحش من سياسيّين فاقدين لأيّ ضمير أو إحساس بالمسؤوليّة، ومؤسّسة إعلاميّة مارقة تستغلّ القصّر للتّغرير بهم ودفعهم إلى محارق إعلاميّة أكبر من حجمهم بكثير!،هذا يشبه إلى حدّ كبير استغلال الأطفال في التّسوّل أو السّرقة أو الأعمال الشاقّة، ويعتبر حالة من حالات الإضرار الجسيم بالمصالح العليا للطّفل، تستوجب التّدخّل الفوريّ لمندوب حماية الطّفولة.