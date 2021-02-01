عمر صحابو: "السلط الثلاث دخلت مرحلة الاقتتال"

قال الناشط السياسي، عمر صحابو، إن السلط الثلاث في تونس قد دخلت في مرحلة الاقتتال وأصبحت الحرب بينها واضحة وجلية، حسب قوله.وأضاف في مداخلة له اليوم على "الجوهرة أف أم" أن الحلول الترقيعية التي تعوّدنا عليها على غرار المبادرات والمصالحة لم تعد نافعة نظرا لدرجة الانهيار الشامل التي وصلت إليها البلاد.وأوضح أن تونس في خطر و أنه يجب المرور إلى مرحلة أخرى تتجاوز الآليات التقليدية.وأشار إلى أنه على الشعب المبادرة والتعبير عن رفضه للمنظومة الحالية وللأساليب "التقاتلية" بطريقة سليمة، وفق تعبيره.