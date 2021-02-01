سنية الدهماني: ناجي جلول لديه حنين للسلطة لدرجة دعوة الجيش لادارة عدد من الوزارات

انتقدت المحامية سنية الدهماني دعوة الوزير السابق ناجي جلول الى اشراك الجيش الوطني في ادارة عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية.وقالت سنية الدهماني في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام" " أن سياسين مثل ناجي جلول همهم الكبير العودة الى السلطة مهما كان الثمن حتى لو كان ذلك عبر دبابة الجيش الوطني.وتابعت سنية الدهماني " هؤلاء يعلمون جيدا ان الجيش التونسي جيش وطني يرفض كل دعوات الانقلاب للامساك بالسلطة".