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سنية الدهماني: ناجي جلول لديه حنين للسلطة لدرجة دعوة الجيش لادارة عدد من الوزارات

Publié le Lundi 01 Février 2021 - 08:51 قراءة: 0 د, 24 ث
انتقدت المحامية سنية الدهماني دعوة الوزير السابق ناجي جلول الى اشراك الجيش الوطني في ادارة عدد من الوزارات والمؤسسات العمومية.
وقالت سنية الدهماني في مداخلة عبر امواج اذاعة " اي اف ام" " أن سياسين مثل ناجي جلول همهم الكبير العودة الى السلطة مهما كان الثمن حتى لو كان ذلك عبر دبابة الجيش الوطني.
وتابعت سنية الدهماني " هؤلاء يعلمون جيدا ان الجيش التونسي جيش وطني يرفض كل دعوات الانقلاب للامساك بالسلطة".




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