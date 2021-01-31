رغم اعلانه خلاص ديونه، عماد الدايمي يكشف ان ديون اتحاد الشغل لل cnss بلغت قرابة 18 مليون دينار

باب نات -

نشر الأحد 31 جانفي، رئيس مرصد رقابة عماد الدايمي وثيقة كشف من خلالها أن ديون الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما زالت قائمة ولم يتم سدادها وقيمتها قرابة 18 مليون دينار. .واشار الي أن نفس الوثيقة تكشف أن ديون اتحاد الفلاحين تجاه الصندوق بلغت في اخر 2018 قرابة 4 مليون دينار. وديون اتحاد الصناعة والتجارة كانت في حدود 11 ألف دينار.وقال الدايمي "هذا التقرير جاء ليسقط كل الجدل الذي اثاره قياديون في البيروقراطية النقابية قبل سنة ونصف عندما هددوا بمحاكمتنا لأننا فضحنا هذا الموضوع ورفعنا شكاية لدى القطب في الغرض، وادّعوا أن الاتحاد سوّى وضعية ديونه نهائيا عبر محضر اتفاق وقع عليه مهدي جمعة رئيس الحكومة في 2014".وعلق قائلا "من يطالب بالتحرك من أجل استخلاص ديون المتخلدة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مفروض عليه خلاص ديونه أولا".يذكر انه سبق للدايمي ان كشف في اواخر سنة 2019 عن تهرب اتحاد الشغل من خلاص ديونه الا انه الاتحاد كذب الدايمي معلنا انه ليست لديه اي ديون تجاه الصندوق.