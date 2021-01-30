على إثر تعرض الحكم سفيان قتات إلى حادث مرور خلف له أضرارا بدنية، قررت لجنة التعينات تعويضه بالحكم مجدي بلحاج علي لإدارة مباراة النجم الرياضي الساحلي و الملعب التونسي لحساب الجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى والمبرمجة ليوم غد الأحد 31 جانفي 2021 بملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة.
- مجدي بلحاج علي يعوض سفيان قتات في ادارة لقاء النجم الساحلي والملعب التونسي
En continu
.
السبت 30 جانفي 2021 | 17 جمادي الثاني 1442
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:14
|17:45
|15:21
|12:40
|07:23
|05:54
|
20°
|23°
|% 37
|:الرطــوبة
|تونــس
|13°
|
3.09 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|23°-13
|16°-12
|18°-11
|17°-12
|21°-11
- Avoirs en devises
22610,0
(29 jan)
- Jours d'importation
158
- 1 € = 3,28877 DT 1$ =2,71372 DT
- Solde Compte du Trésor (29 jan) 787,5 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(1 628 126) كورونا: 91 وفاة و1679 إصابة جديدة
(299 817) نشرة السادسة مساء حول تطور الوضع ا
(209 227) كورونا: فرنسا تتخطى عتبة 70 ألف وف
(112 721) الولايات المتحدة تسجل 4132 وفاة بك
( 73 006) وفيات كورونا حول العالم تتجاوز حاج
( 58 332) كورونا.. 6 وفيات بالجزائر و5 في مو
( 49 114) خبر سيء جدّا لقيس سعيّد..!
( 46 400) بريطانيا.. 1610 وفيات بكورونا في ي
( 44 013) إعلان حظر صحي شامل لـ4 أيام وتعليق
( 38 484) كورونا.. 59 وفاة في لبنان و22 بالم
( 29 101) الرئيسة المديرة العامة للخطوط الت
( 27 530) سمير عبد المومن لسمير الوافي: عمرى
( 26 887) فيديو مسرب: دعوات من قيادة الدستور
( 26 838) هل نصدّق الفاجعة أم نترقّب الفيدي
( 26 119) مسؤول بشركة نقل الأموال يستولى عل
( 25 560) هـــــــــــــاي جريمة أخرى..!
( 25 503) سمية الغنوشي لسفيان بن حميدة: هل ت
( 24 524) بسبب جنازة محرزية العبيدي، نصاف بن
( 23 830) بعد أن نشر تدوينة يشتم فيها الفقيد
( 23 812) البشير العكرمي: وزير للعدل طلب توج
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 219642