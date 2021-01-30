   Abdelwahab - كروان حيران  

- مجدي بلحاج علي يعوض سفيان قتات في ادارة لقاء النجم الساحلي والملعب التونسي

Publié le Samedi 30 Janvier 2021 - 16:43 قراءة: 0 د, 15 ث
على إثر تعرض الحكم سفيان قتات إلى حادث مرور خلف له أضرارا بدنية، قررت لجنة التعينات تعويضه بالحكم مجدي بلحاج علي لإدارة مباراة النجم الرياضي الساحلي و الملعب التونسي لحساب الجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى والمبرمجة ليوم غد الأحد 31 جانفي 2021 بملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة.

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