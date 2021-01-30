- مجدي بلحاج علي يعوض سفيان قتات في ادارة لقاء النجم الساحلي والملعب التونسي

على إثر تعرض الحكم سفيان قتات إلى حادث مرور خلف له أضرارا بدنية، قررت لجنة التعينات تعويضه بالحكم مجدي بلحاج علي لإدارة مباراة النجم الرياضي الساحلي و الملعب التونسي لحساب الجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى والمبرمجة ليوم غد الأحد 31 جانفي 2021 بملعب بوعلي لحوار بحمام سوسة.



