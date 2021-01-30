6سنوات سجنا في حق منتحل صفة والي تونس والناطق الرسمي السابق باسم القطبين القضائي لمكافحة الارهاب والفساد المالي..

قضت هيئة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس ب6 سنوات سجنا في حق كهل من اجل تهمتي انتحال صفة والتحيل وذلك على خلفية ارتكابه لعمليتي تحيل استهدف فيها صاحب مكتبة حيث اوهمه أنه والي تونس وطلب منه ان يساهم في تبرعات لفائدة تلاميذ العائلات المعوزة وقد استجاب له ومكنه من كتب مدرسية وادوات واقلام قيمتها 600 دينار .



ولم يكتفي بذلك بل انتحل في مرحلة ثانية صفة سفيان السليطي الناطق الرسمي السابق باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب و القطب القضائي للفساد المالي حيث اتصل بباعث عقاري واوهمه انه بصدد الشروع في بناء مستشفى للقضاة طالبا منه المساهمة في ذلك نقدا أما عن طريق صك أو تسليم المبلغ له فشك في أمره الشاكي كما تفطن له صاحب المكتبة الذي توجه الى ولاية تونس للاستفسار عن الوالي فاعلموه لأنه خارج أرض الوطن وانه لم يتصل به إطلاقاً ويطلب منه مساعدات فتوجه صاحب المكتبة الى اقرب مقر أمني ورفع شكاية في الغرض فتم نصب كمين للمتهم والقى عليه القبض بصدد التحيل على الباعث العقاري مستغلا في ذلك صفة القاضي سفيان السليطي....



