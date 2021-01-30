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متقاعد من الأمن يتحصّل على شهادة البكالوريا ثم الاجازة وموخرا على الماجستير بملاحظة حسن جداااا .

Publié le Samedi 30 Janvier 2021 - 11:21 قراءة: 0 د, 12 ث
باب نات - كرّمت النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي بالمهدية زميلهم المتقاعد من الامن الوطني سنة 2010 فرحات الزعفراني واللذي بعد التقاعد تحصل على شهادة البكالوريا ومن ثم الاجازة في علوم الفقه من جامعة الزيتونة وتحصل موخرا على الماجستير بملاحظة حسن جداااا ... برافو

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