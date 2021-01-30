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برهان بسيّس: حكاية "الظرف المشبوه" فضيحة ويزيو من التلاعب بمؤسسات الدولة والشعوذة

Publié le Samedi 30 Janvier 2021 - 11:07 قراءة: 1 د, 15 ث
باب نات - انتقد الاعلامي برهان بسيّس قضية التعامل مع قصة "الظرف المشبوه" ووصفها بأنها فضيحة دولة مضيفا "يزي من التلاعب بمؤسسات الدولة والشعوذة".

يذكر أن النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أفادت في بلاغ إلى الرأي العام، بأنه بناء على ما تم تداوله من معلومات حول وجود تقرير اختبار فني على الظرف المشبوه، وجهت بتاريخ يوم الجمعة، مكتوبا للإدارة الفرعية للمخابر الجنائية والعلمية بوزارة الداخلية، عن طريق الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بتونس، للاستفسار عن وجود ذلك التقرير من عدمه وموافاتها به إن وجد، وقد تلقت بنفس التاريخ إجابة مرفقة بتقرير.


وأوردت النيابة العمومية في بلاغها، أنه بعد الإطلاع على محتوى التقرير الفني المشار اليه، تبين في خلاصة الأعمال الفنية، أنه تم اجراء اختبارات فنية على الظرف المشبوه بواسطة أجهزة فنية وبطريقة علمية، فتبين عدم احتوائه على أية مواد مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطرة أو متفجرة.

وكانت رئاسة الجمهورية أوردت في توضيح نشرته الخميس، أنها تلقت يوم الإثنين الفارط بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف خال من أي مكتوب ولا يحمل اسم المرسل، تسبب في تعكر صحة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وأحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان بمجرد فتحه، فتم وضع الظرف في آلة تمزيق الأوراق قبل أن يتقرر توجيهه إلى مصالح وزارة الداخلية.
وبعد أن طمأنت الشعب التونسي، بأن رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصبه أي مكروه، ذكرت رئاسة الجمهورية، أن مصالحها لم تقم بنشر الخبر في نفس اليوم الذي جرت فيه الحادثة، تجنبا لإثارة الرأي العام وللإرباك، لكن وجب توضيح الأمر بعد تداول الخبر المتعلق بالظرف في وسائل الاعلام وعلى شبكات التواصل الاجتماعي.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 219627

Karimyousef  (France)  |Samedi 30 Janvier 2021 à 12h 54m |           
ربما الذين دفعوا هذه المرأة الى ارتكاب هذه الحكاية يريدون أخذ مكانها عندما يفتضح امرها عند التوانسة

Falfoul  (Tunisia)  |Samedi 30 Janvier 2021 à 12h 01m |           
ميش غايضتني الكذبة ... الخطير هو بهامة الكذبة .. مؤسسة مهمة كيف رئاسة الدولة تدار بهذه الطريقة ... اللي يغيظ هي جرأتهم على عقول التوانسة ... هذا يكشف أنهم ينظرون للشعب على أساس انه قطيع من البقر...

Karimyousef  (France)  |Samedi 30 Janvier 2021 à 11h 52m |           
ما يستحسن عند بسيس هو دفاعه عن مؤسسات الدولة و التشهير بالذين يتلاعبون بها.
Besseis est un homme très rationnel et ses critiques sont souvent justifiées.



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