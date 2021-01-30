جوهر بن مبارك: ثقيلة عليا وصعيبة تصديق ان الرئاسة فبركت الظرف المشبوه وكذبت علينا

باب نات -

قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلته على قناة حنبعل انه يصعب عليه تصديق ان رئاسة الجمهورية فبركت رواية الظرف المشبوه وتسميم رئيس الجمهورية قيس سعيد وانها كذبت علينا".وأضاف جوهر بن مبارك " وجب التعامل بجدية مع الملف واعتقد ان خطورة الامر يتمثل في تسريب الملف من قبل كرونيكور في قناة خاصة".وتابع جوهر بن مبارك " في النهاية رئاسة الجمهورية كان عليها توضيح الملف بشكل قاطع منذ البداية".