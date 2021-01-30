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جوهر بن مبارك: ثقيلة عليا وصعيبة تصديق ان الرئاسة فبركت الظرف المشبوه وكذبت علينا

Publié le Samedi 30 Janvier 2021 - 11:03 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - قال أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في مداخلته على قناة حنبعل انه يصعب عليه تصديق ان رئاسة الجمهورية فبركت رواية الظرف المشبوه وتسميم رئيس الجمهورية قيس سعيد وانها كذبت علينا".

وأضاف جوهر بن مبارك " وجب التعامل بجدية مع الملف واعتقد ان خطورة الامر يتمثل في تسريب الملف من قبل كرونيكور في قناة خاصة".
وتابع جوهر بن مبارك " في النهاية رئاسة الجمهورية كان عليها توضيح الملف بشكل قاطع منذ البداية".



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 219626

Oceanus  ()  |Samedi 30 Janvier 2021 à 12h 25m |           
C est tout simplement la fallite d un etat qui est devenu etat voyou

BenMoussa  (Tunisia)  |Samedi 30 Janvier 2021 à 12h 22m |           
أنت يصعب عليك تصديق فبركة حكاية الظرف المشبوه
والشعب كله يصعب عليه تصديق ما جاء في بلاغ رئاسة الجمهورية

Nouri  (Switzerland)  |Samedi 30 Janvier 2021 à 11h 59m |           
أكيد صعبة عليه قبول هذا، لانه من انصار والنتعاطفين مع آل عبوا الدكتاتوريين وهو الذي رفض الترحم عن محرزية لعبيدي بحجة انه لم يرحم على اي شخص على صفحته لكن اسبوع قبل ذلك ودع جيلبار نقاش على صفحته.
لم اثق في هذا الشخص



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