حسونة الناصفي " طالبت مقابلة قيس سعيد ستة مرات لكنه يفضل الكتلة الديمقراطية"

باب نات -

كشف رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي في حوار على قناة حنبعل انه طالب مقابلة رئيس الجمهورية قيس سعيد 6 مرات لكن دون جدوى.وأضاف حسونة الناصفي " أطراف مقربة من رئيس الجمهورية لا تعمل على التهدئة بل تريد إشعال النيران في وضع متأزم اصلا" متابعا " الرئيس يفضل على ما يبدو الكتلة الديمقراطية".وتابع حسونة الناصفي " هنالك نائب في الكتلة الديمقراطية قال ان الرئيس سيوافق على تادية اليمين الدستوري لوزراء المشيشي واخر قال أن الرئيس رفض ذلك".