   Om Kalthoum - حسيبك للزمان  

حسونة الناصفي " طالبت مقابلة قيس سعيد ستة مرات لكنه يفضل الكتلة الديمقراطية"

Publié le Samedi 30 Janvier 2021 - 10:41 قراءة: 0 د, 26 ث
باب نات - كشف رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي في حوار على قناة حنبعل انه طالب مقابلة رئيس الجمهورية قيس سعيد 6 مرات لكن دون جدوى.
وأضاف حسونة الناصفي " أطراف مقربة من رئيس الجمهورية لا تعمل على التهدئة بل تريد إشعال النيران في وضع متأزم اصلا" متابعا " الرئيس يفضل على ما يبدو الكتلة الديمقراطية".

وتابع حسونة الناصفي " هنالك نائب في الكتلة الديمقراطية قال ان الرئيس سيوافق على تادية اليمين الدستوري لوزراء المشيشي واخر قال أن الرئيس رفض ذلك".




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 219624

Karimyousef  (France)  |Samedi 30 Janvier 2021 à 11h 24m |           
الرئيس جزء من الازمة، هل يعقل ان نبيل القروي يسجن بعد لقاء عبو بقيس سعيد.
نبيل القروي في السجن لاسباب سياسية لأنه ساند حكومة المشيشي.

Falfoul  (Tunisia)  |Samedi 30 Janvier 2021 à 11h 11m |           
الكتلة الديمضراطية ... ليس لها من الديمقراطية أي شيئ هم لا يؤمنون بها أصلا ... كل همهم هو البحث عن سيد يستعبدهم ويسوقهم بالعصا كالحمير وهذا ما يطالبون به للشعب التونسي ... يريدون دكتاتور أحمق يحركونه كالدمية و يحكمون من ورائه بالعقلية المتخلفة المتحجرة... هالقوميين السماسرة هوما اللي حكمو العرب بالنعال العسكرية و أذاقوهم كافة أشكال العذاب و أدخلوهم في حروب خاسرة و جعلوهم أكثر شعوب العالم تخلفا بعقليتهم الشوفينية الكريهة ...
بعد الإستعمار استلم القوميون حكم العالم العربي ودخلوبيهم في حروب فاشلة خسرو أراضيهم وجوعو شعوبهم وخلفوهم وجهلوهم وهانوهم وبعد ولاو نهار الكل لابسين زنار وغنيو في الغناء الملتزم بالبهامة و السذاجة والشعبوية ... ...



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