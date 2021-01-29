رئيس الحكومة يتسلّم التقرير السنوي للمحكمة الإدارية

باب نات -

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، مهدي قريصعة.وسلّم رئيس المحكمة الادارية بهذه المناسبة لرئيس الحكومة التقرير السنوي للمحكمة الإدارية لسنوات 2017 و2018 و2019، وتقريرا حول الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية الجزئية.وثمّن رئيس الحكومة مجهودات قضاة المحكمة الإدارية ودورهم الفعال في البت في مختلف النزاعات والقضايا وانصاف المتقاضين رغم قلة الإمكانيات الموضوعة على ذمتهم، متعهدا بدعم الإطار البشري للمحكمة الإدارية بما يمكن من إضفاء مزيد من السرعة والنجاعة في البت في القضايا الموكولة لها.وأكد هشام مشيشي من جهة أخرى حرص الحكومة، بالتشارك مع مختلف الهياكل القضائية، على تطوير الإطار التشريعي المنظّم لعمل المحكمة الإدارية عبر التسريع في عرض مشروع مجلة القضاء الإداري على أنظار مجلس الوزراء في القريب العاجل واعتباره من ضمن الأولويات.