   Farid - جمال جمال  

محسن الدالي " الأبحاث في ملف الطرد المشبوه متواصل ... "

Publié le Vendredi 29 Janvier 2021 - 18:33 قراءة: 0 د, 23 ث
باب نات - قال المكلف باسم النيابة العمومية محسن الدالي في مداخلته على قناة التاسعة ان نتائج التحاليل التي لم تثبت وجود مادة سامة في الظرف المشبوه الذي وجه لرئاسة الجمهورية لا يعني أن الملف قد اغلق.

وأضاف محسن الدالي " الشخصية المستهدفة هو رئيس الجمهورية قيس سعيد لذلك فإن الأبحاث تظل متواصلة الى كشف كل ملابسات الملف".
واكد الدالي ان البحث تم على مستويين تجمبع الظرف الممزق وانتظار التحاليل للخروج بنتائج".





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219600

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Vendredi 29 Janvier 2021 à 20h 40m |           
على العدالة استدعاء مديرة الديوان،والاستماع اليها باعتبارها العنصر الاهم في هذه القضية،و مواصلة الابحاث مع كل من تورّط في هذه القضية التي تتعلّق بامن رئيس الدولة



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