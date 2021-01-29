محسن الدالي " الأبحاث في ملف الطرد المشبوه متواصل ... "

باب نات -

قال المكلف باسم النيابة العمومية محسن الدالي في مداخلته على قناة التاسعة ان نتائج التحاليل التي لم تثبت وجود مادة سامة في الظرف المشبوه الذي وجه لرئاسة الجمهورية لا يعني أن الملف قد اغلق.وأضاف محسن الدالي " الشخصية المستهدفة هو رئيس الجمهورية قيس سعيد لذلك فإن الأبحاث تظل متواصلة الى كشف كل ملابسات الملف".واكد الدالي ان البحث تم على مستويين تجمبع الظرف الممزق وانتظار التحاليل للخروج بنتائج".