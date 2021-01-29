بولبابه سالم: على الرئيس قيس سعيد أن يحاسب المسؤولين على الفضيحة

قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم انه بعد تأكيد المصالح الفنية بوزارة الداخلية و النيابة العمومية خلو الطرد من مواد خطرة فإن على رئيس الدولة الذي لا يشكك في صدقه ان يحاسب المسؤولين عن الفضيحة و كل من ساهم في هذه المسرحية السخيفة التي أساءت الى صورة تونس."بعد بلاغ النيابة العمومية الذي أكد عدم وجود مواد خطرة بالطرد اثر معاينة المصالح الفنية بوزارة الداخلية فإن ما حدث امس يصبح مسرحية و تلاعب بالأمن القومي و تشويه لمؤسسة محترمة مثل جهاز الأمن الرئاسي المشهود بكفاءته.مارسوا السياسة بأدوات السياسة و ليس بالعبث .لا ادري ماهو شعور من شاركوا في المسرحية السخيفة، هذا اذا كان لهم شعور .لا اشك في صدق الرئيس لكن عليه اليوم ان يحاسب المتلاعبين بالأمن القومي و المسؤولين عن هذه الفضيحة."