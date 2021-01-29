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بولبابه سالم: على الرئيس قيس سعيد أن يحاسب المسؤولين على الفضيحة

Publié le Vendredi 29 Janvier 2021 - 18:16 قراءة: 0 د, 41 ث
قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم انه بعد تأكيد المصالح الفنية بوزارة الداخلية و النيابة العمومية خلو الطرد من مواد خطرة فإن على رئيس الدولة الذي لا يشكك في صدقه ان يحاسب المسؤولين عن الفضيحة و كل من ساهم في هذه المسرحية السخيفة التي أساءت الى صورة تونس.

و كتب بولبابه سالم في صفحته على الفيسبوك:
"بعد بلاغ النيابة العمومية الذي أكد عدم وجود مواد خطرة بالطرد اثر معاينة المصالح الفنية بوزارة الداخلية فإن ما حدث امس يصبح مسرحية و تلاعب بالأمن القومي و تشويه لمؤسسة محترمة مثل جهاز الأمن الرئاسي المشهود بكفاءته.

مارسوا السياسة بأدوات السياسة و ليس بالعبث .
لا ادري ماهو شعور من شاركوا في المسرحية السخيفة، هذا اذا كان لهم شعور .
لا اشك في صدق الرئيس لكن عليه اليوم ان يحاسب المتلاعبين بالأمن القومي و المسؤولين عن هذه الفضيحة."



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 219597

Aziz75  (France)  |Vendredi 29 Janvier 2021 à 18h 57m |           
لا تبحث كثير. الدائرة المقربة من الرئيس. من يساريين و حداثيين و قوماجيين ،هم وراء هذه المسرحية الركيكة و السخيفة. على رئيس الدولة أن يكون بحق رئيس كل التونسيين لا فرق بينهم، و إلا سيخسر الكثير و تونس مع هذا التحول ستخسر الكثير. الضرب على أيدي العابثين. لا رحمة ولا شفقة.

Karimyousef  (France)  |Vendredi 29 Janvier 2021 à 18h 42m |           
بعد تشليك البرلمان و سكوت قيس سعيد على ذلك، هاهو الآن بدوره يقع تشليك مؤسسة الرئاسة.قيس سعيد هو المتضرر الأول من هذه المهزلة و صمعة تونس من خلاله



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