بولبابه سالم: على الرئيس قيس سعيد أن يحاسب المسؤولين على الفضيحة

قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم انه بعد تأكيد المصالح الفنية بوزارة الداخلية و النيابة العمومية خلو الطرد من مواد خطرة فإن على رئيس الدولة الذي لا يشكك في صدقه ان يحاسب المسؤولين عن الفضيحة و كل من ساهم في هذه المسرحية السخيفة التي أساءت الى صورة تونس.
و كتب بولبابه سالم في صفحته على الفيسبوك:
"بعد بلاغ النيابة العمومية الذي أكد عدم وجود مواد خطرة بالطرد اثر معاينة المصالح الفنية بوزارة الداخلية فإن ما حدث امس يصبح مسرحية و تلاعب بالأمن القومي و تشويه لمؤسسة محترمة مثل جهاز الأمن الرئاسي المشهود بكفاءته.
مارسوا السياسة بأدوات السياسة و ليس بالعبث .
لا ادري ماهو شعور من شاركوا في المسرحية السخيفة، هذا اذا كان لهم شعور .
لا اشك في صدق الرئيس لكن عليه اليوم ان يحاسب المتلاعبين بالأمن القومي و المسؤولين عن هذه الفضيحة."
و كتب بولبابه سالم في صفحته على الفيسبوك:
"بعد بلاغ النيابة العمومية الذي أكد عدم وجود مواد خطرة بالطرد اثر معاينة المصالح الفنية بوزارة الداخلية فإن ما حدث امس يصبح مسرحية و تلاعب بالأمن القومي و تشويه لمؤسسة محترمة مثل جهاز الأمن الرئاسي المشهود بكفاءته.
مارسوا السياسة بأدوات السياسة و ليس بالعبث .
لا ادري ماهو شعور من شاركوا في المسرحية السخيفة، هذا اذا كان لهم شعور .
لا اشك في صدق الرئيس لكن عليه اليوم ان يحاسب المتلاعبين بالأمن القومي و المسؤولين عن هذه الفضيحة."
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