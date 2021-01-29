الغنوشي يستقبل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب

باب نات -

استقبل ا راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 بقصر باردو، منير الكسيكسي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بحضور يسري الدالي، رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، ونور الدين عرباوي، رئيس لجنة الأمن والدفاع.وسلّم منير الكسيكسي رئيس مجلس نواب الشعب التقرير الأول للجنة للفترة 2016-2019 طبقا للقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال. واشار الى ما تضمّنه من مقترحات وتوصيات في المجال، مبرزا خطة العمل التي ستعتمدها اللجنة في نطاق مساهمتها في المجهودات الوطنية لمكافحة الإرهاب.ودعا رئيس مجلس نواب الشعب في هذا السياق الى ضرورة تظافر مجهودات مختلف المتدخلين في قطاعات التربية والثقافة والشباب قصد ضمان إنجاح هذه الخطة وتحقيق أهدافها .وأكّد بالمناسبة أهمية الاستفادة من تجارب بعض الدول الشقيقة على غرار المغرب وموريتانيا في مجال التوقي من الإرهاب ومعالجة هذه الظاهرة والإحاطة بالمغرّر بهم وإزالة الصبغة التطرّفية عنهم بما يسهّل إعادة اندماجهم في المجتمع .