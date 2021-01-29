الاتفاق على عقد لجنة 5+5 في اجتماع رئيس الحكومة بوزير التربية

باب نات -

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، وزير التربية فتحي السلاّوتي.وقدّم وزير التربية بهذه المناسبة لرئيس الحكومة جملة من الإحصائيات الدقيقة المتعلقة بالوضع الذي تعرفه المؤسسات التربوية خاصة في ظل انتشار جائحة كوفيد-19، كما أطلعه على الخدمة الجديدة التي وضعتها الوزارة، وهي خدمة التواصل البيداغوجي عن بعد وتهدف إلى المحافظة على استمرارية الصلة بين التلميذ والمدرسة من أجل دعم مكتسباته ومعاضدة التعليم الحضوري وتعزيز التواصل البيداغوجي عبر آلية افتراضية لإرسال الدروس والتمارين.وتعرض اللقاء إلى الإشكاليات الكبيرة المنجرة عن انخراط مسؤولي ديوان الخدمات المدرسية والقيميين العاميين الداخليين الذين دخلوا في الاضراب منذ يوم الاثنين 25 جانفي 2021 والذي انجر عنه اغلاق عدد كبير من المبيتات (235 مبيت يأوي ما يقارب 21 ألف تلميذ)، وحرمان حوالي 7200 تلميذ يوميا من وجبة غداء.كما تناول اللقاء الوضع في المؤسسات التربوية في ظل اضراب الإداريين والقيميين والقيميين العاميين، والسبل الكفيلة بتجاوز هذا الاشكال في أقرب الآجال، خاصة وأن مطالب هذين السلكين تتعلق باتفاقيات سابقة تم امضاؤها مع الحكومات السابقة، ولها مفعول مالي يتجاوز إمكانيات الدولة في هذا الظرف الحالي.وتم الاتفاق في هذا السياق على عقد جلسة 5+5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس القادم 04 فيفري 2021 للنظر في كيفية تطبيق التزامات الحكومات السابقة على مستوى مختلف الوزارات طبقا للاتزام الحكومة في اطار استمرارية الدولة والايفاء بالاتفاقيات السابقة.