الغنوشي يتسلم التقرير السنوي للمحكمة الإدارية من الرئيس الأوّل للمحكمة

باب نات -

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 بقصر باردو، مهدي قريصعة، الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، بحضور مبروك كرشيد، مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع السلطة القضائية والهيئات الدّستورية.وسلّم رئيس المحكمة الادارية بالمناسبة رئيس مجلس نواب الشعب التقرير السنوي للمحكمة الإدارية لسنوات 2017 و2018 و2019، كما سلّمه تقريرا حول الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية الجزئية. واطلعه بالمناسبة على نشاط المحكمة الإدارية، وما يعترضه من صعوبات تتطلب مزيدا من التطوير على المستوى التشريعي والبشري واللوجستي .ونوّه رئيس مجلس نواب الشعب بالدور الهام الذي تضطلع به المحكمة الإدارية في دعم المسار الديمقراطي في البلاد بكل مقدرة وشجاعة وانصاف المتقاضين بما جعلها محل ثقة واحترام الجميع . وبارك المجهودات المبذولة للنهوض بأدائها وتقريب مصالحها من المواطنين عبر احداث 12 فرعا جهويا موزعا على كامل جهات الجمهورية ، إضافة الى العمل على تطوير أداء هذا المرفق من خلال دعمه بالموارد البشرية وتطوير الاطار التشريعي المنظّم له .كما ثمّن المجهودات المبذولة لوضع مشروع مجلة القضاء الإداري، مؤكّدا استعداد المجلس لبرمجة هذا النص القانوني ضمن أولوياته فور عرضه عليه.