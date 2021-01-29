عدنان منصر : من الصعب جدا أن تصل رسالة فارغة و ليس معروفا من أرسلها للديوان..

أكد مدير ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق عدنان منصر في مداخلة له على اذاعة جوهرة اليوم الجمعة 29 جانفي 2021 أن الإجراءات المتبعة في فرز المراسلات الورادة على رئاسة الجمهورية معروفة ولكن يمكن أن تحدث ثغرة في أية مرحلة من المراحل حسب قوله.و أوضح عدنان منصر أن المراسلات التي توجه لقصر الرئاسة عبر البريد تخضع لعدة عمليات فرز أولها في مكتب الاستقبال الذي يوزع المراسلات على 3 إدارات أساسية وهي إدارة المصالح المشتركة و الإدارة العامة لأمن رئاسة الدولة والشخصيات الرسمية و إدارة الديوان الرئاسي بما فيها من مستشاري الرئيس و الرئيس حسب قوله.و أضاف منصر أن النوع الثالث من المراسلات يفترض أن يمر بعد عملية الفرز الأولية إلى مكتب الضبط بديوان رئيس الجمهورية و الذي يتولى فتح كل الرسائل و اعادة ترتيبها حسب الموضوع و الأهمية مؤكدا أن كافة هذه الإجراءات تمنع وصول ظرف فارغ لديوان رئاسة الجمهورية.و تابع منصر قوله "من الصعب جدا أن تصل رسالة فارغة و ليس معروفا من أرسلها للديوان و وصول تلك الرسالة دليل على حدوث ثغرة مؤكدا أنه على علم بتفاصيل أخرى لم ترد في بيان رئاسة الجمهورية الذي صدر أمس وتصديقه التام لتلك الرواية.و أكد منصر أن هناك نوعا واحدا من الرسائل اللي تصل مغلقة و لا يفتحها إلا مدير الديوان الرئاسي نفسه وهي رسائل ترد من مؤسسات حساسة و معنونة "بسري للغاية" أو "لايفتح إلا من طرف صاحبه"..موضحا أن رئيس الجمهورية لا يتسلم أية رسالة مغلقة مهما كان مصدرها وفق قوله.