في فيديو... الممثلة ريم البنا تتحدث عن “عصابات الإعلام التونسي”

نشرت الممثلة ريم البنا على حسابها بالانستغرام يوم الخميس مقطع فيديو اتهمت فيه الإعلامي معزّ بن غربية بالتحرش بها.واكدت ان بن غربية تعمّد استدراجها بخصوص عمل تلفزي على قناة تلفزية لكنه قام بعد ذلك بالتحرّش بها بمطعم ثم واصل بعد ذلك إرسال الرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي... وتابعت أنها تصدّت له وقررت عدم التعامل معه مجددا... وأكدت انه إتصل بها في وقت لاحق باكيا وترجاها لعدم فضحه.كما تحدثت عن عملية ثلب وقذف من طرف عبد الرزاق الشابي ...