الغنوشي يتمنى الشفاء العاجل لنادية عكاشة رئيسة الديوان الرئاسي

نشر زعيم حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، الخميس، تدوينة عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، تمنى من خلالها الشفاء والعاجل ودوام الصحة لمديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، إثر الحادثة التي تعرضت لها مؤخرا.



يذكر أن رئاسة الجمهورية أفادت في توضيح نشرته اليوم الخميس، بأنها تلقت يوم الإثنين الفارط حوالي الساعة الخامسة مساء، بريدا خاصا موجها إلى رئيس الجمهورية يتمثل في ظرف خال من أي مكتوب ولا يحمل اسم المرسل، تسبب في تعكر صحة الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي وأحد الموظفين بكتابة رئاسة الديوان بمجرد فتحه.





