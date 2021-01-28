ياسين العياري "انت لست رئيس كل التونسيين أنت فقط رئيس من يقفّف لك"‎

باب نات - س نواب الشعب ياسين العياري تدوينة على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الخميس 28 جانفي 2021 انتقد فيها رئاسة الجمهورية عقب البلاغ الصادر عنها اليوم بخصوص مسألة تسميم الرئيس قيس سعيد.
وانتقد العيار رئيس الجمهورية قائلا:'' ''أكثر من 1200 شاب موقوفين، ممرمدين، مظلومين، لم تحترم حقوقهم ولم نسمع لرئيس الجمهورية ركزا''.
وأضاف ''قفاف واحد للرئيس يسمعوه بعد ما سرب معطيات أمنية، رئيس الجمهورية يخرج بيان.
وتابع ''آسف، أنت لست رئيس كل التونسيين، أنت فقط رئيس من يقفف لك".
يذكر أن ''الكرونيكور'' في قناة التاسعة رياض جراد كشف في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك ان رئيس الجمهورية اتصل به هاتفيا للاطمئنان عليه على خلفية الاستماع اليه أمس بعد جدل خبر تسميم الرئيس.
كما استغرب بيان رئاسة الجمهورية اليوم الخميس مطاردة من تولى تناقل خبر محاولة التسميم عوض البحث عمن قام بهذه المحاولة البائسة وفق نص البيان.
وانتقد العيار رئيس الجمهورية قائلا:'' ''أكثر من 1200 شاب موقوفين، ممرمدين، مظلومين، لم تحترم حقوقهم ولم نسمع لرئيس الجمهورية ركزا''.
وأضاف ''قفاف واحد للرئيس يسمعوه بعد ما سرب معطيات أمنية، رئيس الجمهورية يخرج بيان.
وتابع ''آسف، أنت لست رئيس كل التونسيين، أنت فقط رئيس من يقفف لك".
يذكر أن ''الكرونيكور'' في قناة التاسعة رياض جراد كشف في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك ان رئيس الجمهورية اتصل به هاتفيا للاطمئنان عليه على خلفية الاستماع اليه أمس بعد جدل خبر تسميم الرئيس.
كما استغرب بيان رئاسة الجمهورية اليوم الخميس مطاردة من تولى تناقل خبر محاولة التسميم عوض البحث عمن قام بهذه المحاولة البائسة وفق نص البيان.
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