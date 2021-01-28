حول جدية محاولة التسميم... النيابة العمومية تؤكد أنها لم تتحصل بعد على الطرد وأن المسألة الجدية هي ما تُثبته الأبحاث

باب نات -

استضاف الخميس 27 جانفي الاعلامي شاكر بالشيخ الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية محسن الدالي بخصوص المسألة المتعلقة بمحاولة تسميم رئيس الجمهورية.وأكد الدالي أن المسألة تتعلق بسلامة رئيس الجمهورية وان النيابة العمومية تتعامل مع الامر بجدية وليس بالتخمينات والتسريبات.وأفاد الدالي بان الشرطة الفنية لم تتحصل بعد على الطرد البريدي وان عملية الفحص لم تحصل بعد وان الحديث عن جدية محاولة التسميم من عدمها مسألة سابقة لأوانها.واشار شاكر بالشيخ لضيفه بان رئاسة الجمهورية أعلمت بصفة رسمية وكالة الانباء الرسمية والتلفزة التونسية بجدية محاولة التسميم.وعلق محسن الدالي قائلا بأن المسألة الجدية هي ما تثبته الأبحاث والاختبارات الفنية وليس التصريحات وما تنقله وسائل الاعلام مشيرا الي انه سيتم الاستماع لكل شخص يصرح بان لديه معطيات حول المسألة.