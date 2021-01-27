فك لغز الملثم الذي روع متساكني عمارات شبيلبا والوافدين على مغازة معروفة

باب نات -

تمكن اعوان مركز الامن الوطني بالمرسى الغربية واعوان فرقة الشرطة العدلية بالمرسى من فك لغز الملثم الذي كان مسلحا باسلحة بيضاء وكان يهدد بها المواطنين ومتساكني عمارات اشبيليا و والوافدين على فضاء تجاري معروف بالسلب وافتكاك هواتفهم وأموالهم...وكان منطلق القضية بناءا علي مقطع فيديو عبر شبكة التواصل الاجتماعي يجسد فيها عملية سلب تعرضت له امراة امام مقر سكناها عمارات شبيليا البحر لزرق بعد ترصدها من قبل نفر يخفي وجهه بواسطة كاقول و اشهر في وجهها سكين كبير الحجم و الاعتداء عليها بالعنف ثم افتك منها حقيبة يدوية بها وثائقها الشخصية و هاتفها الجوال نوع سامسونق A50 فعهدت وحدات فرقة الشرطة العدلية بالمرسي و اطارات مركز المرسي الغربية في الموضوع و بعد عمل دقيق و فني و اجراء التحريات الميدانية بالجهة امكن لهم بعد توفر معلومات مفادها حيازة نفر من ذوي السوابق العدلية لهاتف جوال بصدد التفريط بالبيع لاحد الاشخاص تم اعداد كمين و القاء القبض عليه و بحوزته هاتف جوال.بالتحري معه اعترف بشراءه من لدن نفر معروف في مجال السلب و العنف حديث الخروج من السجن بجهة حومة الوادي البحر لزرق ، تم نصب كمين كذالك و مداهمة مقر سكناه و القاء القبض عليه بحوزته هاتف جوال اخر نوع ايفون اعترف الاخير باقتراف عمليتين بالجهة بعد ان عمد بعدها من سلب مدير بشركة خاصة امام نفس العمارات بعد تهديده داخل سيارته و سلبه هاتفه الجوال وقد تم ارجاع المحجوز للمتضرر .هذا و بمزيد التحري في خصوص المظنون فيه الاخير اعترف تفصليا اقترافه عمليات مماثلة خلف مغازة عامة معروفة بالمرسي تم التعرف من خلالها علي متضررة سجلت قضية عدلية بمنطقة حدائق قرطاج.ولا تزال الابحاث جارية في الغرض ....