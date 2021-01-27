توضيح وزارة الداخلية حول مقطع فيديو انتشر على الفايسبوك

باب نات - على إثر تداول مقطع فيديو على شبكات التواصل الإجتماعي بتاريخ اليوم الأربعاء 27 جانفي 2021، يوثق عملية إيقاف شخصين (إمرأة ورجل).

تُعلم وزارة الداخلية في بلاغ نشرته بصفحتها على الفايسبوك , أنه على إثر تعهد فرقة مركزية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في عدة قضايا جنائية بتعليمات من النيابة العمومية، المُتهم فيها شخصين، تمَ إيقافهما من قبل دوريات الاختصاص بإعتبار أنهما محل عدة مناشير تفتيش وبطاقات جلب ومضامين أحكام من أجل التحيل (الإمرأة محل 13 منشور تفيش والرجل محل 09 مناشير تفتيش).



كما تجدر الإشارة إلى أن المظنون فيها تعمد إلى إصطحاب طفل وذلك للتمويه والتفصي من الرقابات الأمنية على أساس وأنه إبنها وعلى أساس وأن المرافق لها زوجها، هذا وتعمدت المعنية الإستعصاء وإحداث الهرج بغاية إعاقة عملية القبض عليها وتسهيل فرارها.



