عياض اللومي: قرار عزل الرئيس صار أمرا مطروحا بقوة لأنه تورط في التحريض وزرع الشقاق وخرق الدستور

افاد النائب والقيادي عن قلب تونس عياض اللومي ، اليوم الأربعاء 27 جانفي 2021 ، في مداخلة عبر امواج اذاعة اي اف ام أن عزل رئيس الجمهورية بتصويت برلماني صار أمرا مطروحاً بقوة.وقال اللومي ان محاولات الرئيس خرق الرئيس للدستور والتحريض على العنف إضافة إلى زرع الشقاق والفرقة والتحريض على النواب والسياسيين بسبب أو بدونه .وشدد اللوم على أن الفكرة شخصية لكنه سيدافع عنها بشدة إذا تم طرحها.