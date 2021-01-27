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عياض اللومي: قرار عزل الرئيس صار أمرا مطروحا بقوة لأنه تورط في التحريض وزرع الشقاق وخرق الدستور

Publié le Mercredi 27 Janvier 2021 - 16:58 قراءة: 0 د, 23 ث
افاد النائب والقيادي عن قلب تونس عياض اللومي ، اليوم الأربعاء 27 جانفي 2021 ، في مداخلة عبر امواج اذاعة اي اف ام أن عزل رئيس الجمهورية بتصويت برلماني صار أمرا مطروحاً بقوة.
وقال اللومي ان محاولات الرئيس خرق الرئيس للدستور والتحريض على العنف إضافة إلى زرع الشقاق والفرقة والتحريض على النواب والسياسيين بسبب أو بدونه .
وشدد اللوم على أن الفكرة شخصية لكنه سيدافع عنها بشدة إذا تم طرحها.






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219464

Karimyousef  (France)  |Mercredi 27 Janvier 2021 à 17h 37m |           
قيس سعيد نفس مومنة و لكن اعتقد انه وقع تحت تأثير حزب البراميل و التيار. اول من زاره هما حزب البراميل الذين لا يؤمنون اطلاقا بالديمقراطية. ماذا دار بينهم!!؟. قيس سعيد يحلم بالللجان الثورجية الغريبة عن تونس . اعتقد ان عليه أن يحترم الدستور و يبقى على نفس المسافة من الجميع



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