محمد كريشان يستغرب حذف رئاسة الجمهورية لمداخلته أمام قيس سعيّد في الدوحة

أكد الأربعاء 27 جانفي، الاعلامي في قناة الجزيرة محمد كريشان، أن صفحة رئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حجبت مداخلته أمام الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارته إلى قطر.
وأضاف كريشان في تدوينة “بالمناسبة، مداخلتي أمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارته إلى قطر والتي أوردتها في مقالي اليوم في "القدس العربي" (مالذي يريده بالضبط الرئيس قيس سعيّد؟!! ) لم يظهرها موقع الرئاسة على "فايسبوك" في سياق عرضه للحدث ولكل المتدخلين الآخرين، بل لم يظهرني البتة وكأني لم أحضر هذا اللــقاء أبدا".
وجاء في نص مداخلة محمد كريشان أمام رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى قطر والتي نشرها الإعلامي التونسي عبر موقع القدس العربي:
وأضاف كريشان في تدوينة “بالمناسبة، مداخلتي أمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارته إلى قطر والتي أوردتها في مقالي اليوم في "القدس العربي" (مالذي يريده بالضبط الرئيس قيس سعيّد؟!! ) لم يظهرها موقع الرئاسة على "فايسبوك" في سياق عرضه للحدث ولكل المتدخلين الآخرين، بل لم يظهرني البتة وكأني لم أحضر هذا اللــقاء أبدا".
وجاء في نص مداخلة محمد كريشان أمام رئيس الجمهورية خلال زيارته إلى قطر والتي نشرها الإعلامي التونسي عبر موقع القدس العربي:
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