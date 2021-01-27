محمد كريشان يستغرب حذف رئاسة الجمهورية لمداخلته أمام قيس سعيّد في الدوحة

"سيدي الرئيس، عندما انتخبك الناس بنسبة كبيرة، فذلك لتوسمهم الخير فيكم لأنكم جئتم من خارج الأحزاب والمنظومة السياسية السائدة، التي مجّها التونسيون، ولأنكم كنتم خارج المماحكات والتجاذبات السياسية السائدة. كان الأمل كبيرا في أن تكونوا فوق هذه الأحزاب جميعها وخلافاتها، ولكن للأسف الشديد، وبعد زهاء العام من توليكم الرئاسة، نلاحظ أن بعض هذه الأحزاب باتت تستأسد بكم، في صراعاتها مع بقية الأحزاب، مقابل توجهكم أنتم لتوجيه اللوم لبعض الأحزاب دون غيرها، بمعنى أنكم، سواء بإرادتكم أو بحكم الأمر الواقع، صرتم جزءا من التجاذبات القائمة في البلاد وليس فوقها. سيدي الرئيس، ما يدعو كذلك إلى ضرورة استعادة مكانتكم كحكم بين الجميع ومُجمّعا للجميع، هو ما تعانيه البلاد من انهيار كبير سياسي واقتصادي واجتماعي وأخلاقي، وعلى جميع المستويات. أنا لم أفقد الأمل بعد بالكامل في استعادتكم هذا الموقع"

أكد الأربعاء 27 جانفي، الاعلامي في قناة الجزيرة محمد كريشان، أن صفحة رئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حجبت مداخلته أمام الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارته إلى قطر.وأضاف كريشان في تدوينة “بالمناسبة، مداخلتي أمام رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال زيارته إلى قطر والتي أوردتها في مقالي اليوم في "القدس العربي" ( مالذي يريده بالضبط الرئيس قيس سعيّد؟!! ) لم يظهرها موقع الرئاسة على "فايسبوك" في سياق عرضه للحدث ولكل المتدخلين الآخرين، بل لم يظهرني البتة وكأني لم أحضر هذا اللــقاء أبدا".