القوات الخاصة للجيش التونسي تجري مناورات عسكرية مع نظيرتها التركية

باب نات -

أعلنت الثلاثاء 26 جانفي، وزارة الدفاع التركية، عن إجراء مناورات عسكرية مشتركة تعد الاولي من نوعها بين تونس وتركيا.وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن أنقرة احتضنت هذه المناورات في الفترة الممتدة من 17 الي 25 جانفي مشيرة الي انها تهدف الي تبادل الخبرات تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين القوات الخاصة للبلدين الشقيقين.