   Abdelhalim Hafed - زي الهواء  

القوات الخاصة للجيش التونسي تجري مناورات عسكرية مع نظيرتها التركية

Publié le Mercredi 27 Janvier 2021 - 10:46 قراءة: 0 د, 17 ث
باب نات - أعلنت الثلاثاء 26 جانفي، وزارة الدفاع التركية، عن إجراء مناورات عسكرية مشتركة تعد الاولي من نوعها بين تونس وتركيا.
وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن أنقرة احتضنت هذه المناورات في الفترة الممتدة من 17 الي 25 جانفي مشيرة الي انها تهدف الي تبادل الخبرات تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين القوات الخاصة للبلدين الشقيقين.







Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 219434



En continu

Toutes les news
.

الأربعاء 27 جانفي 2021 | 14 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:11 17:41 15:18 12:39 07:25 05:56
14°
 15° % 54 :الرطــوبة
تونــس
5.66 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
15°-918°-1322°-1323°-1216°-12
  • Avoirs en devises
    22719,9

  • (26 jan)
  • Jours d'importation
    159
  •              1 € = 3,28469 DT        1$ =2,70403 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 jan)   1044,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة