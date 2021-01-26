الخليفي لهشام المشيشي: نحب نشكر الرّئيس قيس سعيّد لأنه اختارك رئيسا للحكومة

باب نات -

توجّه الثلاثاء 26 جانفي، النائب عن كتلة حزب قلب تونس أسامة الخليفي بالشكر لرئيس الجمهورية قيس سعيّد على اختياره لهشام المشيشي رئيسا للحكومة.وقال في مستهل مداخلته في جلسة منح الثقة مخاطبا رئيس الحكومة هشام المشيشي "نحب في البداية نشكر رئيس الجمهورية لأنه اختارك كالشخصية الأقدر وحسنا فعل ونعاود نشكرو على حسن اختياره فأنت اليوم تبذل الجهد اللازم لحماية الدولة والتصدي للعبث وخلق مناخ من التوافق والوحدة الوطنية البحث عن حلول للشعب التونسي".ورفض الخليفي اتهام بعض النواب لهشام المشيشي بالخيانة بسبب قراره اجراء تحوير وزاري مذكّرا بأن بعض منتقدي المشيشي اليوم كانوا يشكرونه ورحّبوا كثيرا في البداية باختياره من طرف رئيس الجمهورية.وبخصوص رئيس الجمهورية أشار الخليفي الي اجتماع مجلس الأمن القومي وما رفقه من جدل وقال "ما نحبش نحكي علي عملو الرئيس لبارح ما يستحق نعلقو عليه لأنو احنا تعودنا بلغة الغرف المظلمة والأطراف واحنا قابلين بيه الرئيس وموش مشكل آما الي يحز في نفسي هو انو العالم يتفرّج".وتابع الخليفي ملمحا لقيس سعيد " للناس الي تقرّى فينا في الدستور كل يوم ماذبيهم ما يخرقوش الدستور لأن الدستور حتي كان موش عاجبهم يبدلوه باليات الديمقراطية والي موش راضي عالحكومة يسحب منها الثقة".وحذّر الخليفي من الشعبوية والاستعراض السياسي مؤكدا أن الدولة ستحمي نفسها من الشعبوية