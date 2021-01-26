   Abdelhalim Hafed - موعود  

سامية عبو " التحوير الوزاري حدث في الحانات والجلسات الخمرية"‎

Publié le Mardi 26 Janvier 2021 - 22:02 قراءة: 0 د, 20 ث
اتهمت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو خلال مداخلتها اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 في مجلس نواب الشعب على هامش جلسة منح الثقة للتحوير الوزاري رئيس الحكومة هشام المشيشي باصطفافه للوبيات الفساد .
واوضحت عبّو أن المشيشي اقترح هذا التغيير الوزاري تطبيقا لقواعد اللعبة الجديدة.
واكدت دانه لم يتم في العلن وانما حدث داخل الغرف المغلقة والحانات وفي جلسات خمرية.





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