العلوي متضامنا مع المشيشي: أنت لا تشبه النخبة المتعفّنة المنافقة الساقطة قليلة الحياء لذلك سيكرهونك وسيحاربونك

باب نات -

عبّر الثلاثاء 26 جانفي، النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي عن تضامنه مع رئيس الحكومة هشام المشيشي بسبب تهجّم بعض النواب عليه ووصفه بالخائن لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.وهاجم العلوي من وصفها النخبة السياسية المنافقة الساقطة، المتعفنة، العنصرية، قليلة الحياء وخاطب المشيشي قائلا "أنت لا تشبه هذه النخبة لذلك سيكرهونك ويحاربونك وأنت اليوم مضطر للاستماع الي السفيه والمنافق والوقح وقليل الحياء".وتابع متضامنا مع المشيشي قائلا "هذه النخبة التي تسبّك وتشتمك لأنك قمت بتحوير وزاري هي نفسها التي دفعت الي اقالة وزراء النهضة في حكومة الفخفاخ في حركة صبيانية انتقامية".وأضاف قائلا "هذه النخبة المتخلفة التي تسبّك وتقزّمك وتتهجّم عليك حتى لو أتيتها بحكومة ألمانية أو حكومة اليابان فانهم سيغرقون البلاد في صراعات جانبية وسياسوية عبثية لا تنتهي".