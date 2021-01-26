   Abdelhalim Hafed - موعود  

مبروك كورشيد : خطاب قيس سعيّد ضر البلاد ، برشا شعبوية مقيتة

Publié le Mardi 26 Janvier 2021 - 21:21 قراءة: 0 د, 27 ث
قال الثلاثاء 26 جانفي، النائب مبروك كورشيد أن خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اجتماع الأمن القومي أضر بالبلاد وبالوضع السياسي المتشنج أصلا.

وقال مبروك كورشيد في مداخلته خلال جلسة منح الثقة للوزراء الجدد " لابد أن نعمل على توحيد السلطة التنفيذية كي نقدم الحلول للتونسيين لا تسجيل النقاط السياسية"، مضيفا " رئيس الجمهورية يساهم في تأجيج الوضع بمثل خطابه في مجلس الأمن القومي".
وتابع مبروك كورشيد " برشا شعبوية مقيتة في خطاب سعيّد في حين أن المعركة يجب أن تكون على نجاعة السلطة ".





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219418

MedTunisie  (Tunisia)  |Mardi 26 Janvier 2021 à 21h 52m |           
ياكل مع الذئب و يبكي مع الراعي



En continu

Toutes les news
.

الثلاثاء 26 جانفي 2021 | 13 جمادي الثاني 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:10 17:40 15:17 12:39 07:26 05:56
10°
 14° % 62 :الرطــوبة
تونــس
4.12 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
14°-915°-918°-1322°-1223°-13
  • Avoirs en devises
    22719,9

  • (26 jan)
  • Jours d'importation
    159
  •              1 € = 3,28469 DT        1$ =2,70403 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 jan)   1044,5 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة