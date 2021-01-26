مبروك كورشيد : خطاب قيس سعيّد ضر البلاد ، برشا شعبوية مقيتة

قال الثلاثاء 26 جانفي، النائب مبروك كورشيد أن خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيّد خلال اجتماع الأمن القومي أضر بالبلاد وبالوضع السياسي المتشنج أصلا.وقال مبروك كورشيد في مداخلته خلال جلسة منح الثقة للوزراء الجدد " لابد أن نعمل على توحيد السلطة التنفيذية كي نقدم الحلول للتونسيين لا تسجيل النقاط السياسية"، مضيفا " رئيس الجمهورية يساهم في تأجيج الوضع بمثل خطابه في مجلس الأمن القومي".وتابع مبروك كورشيد " برشا شعبوية مقيتة في خطاب سعيّد في حين أن المعركة يجب أن تكون على نجاعة السلطة ".