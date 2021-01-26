رضا الجوادي: لا يمكن أن تنجح اي حكومة في ظل التوحّش النقابي الذي دمر عدة قطاعات

قال الثلاثاء 26 جانفي، النائب رضا الجوادي أنه لا يمكن أن تنجح أي حكومة في ظل التوحّش النقابي الذي دمر عدة قطاعات بغض النظر عن الشخصية التي تترأسها.وأضاف رضا الجوادي خلال مداخلته في جلسة منح الثقة للوزراء الجدد " شرط نجاح الحكومة في تونس هو التصدي للتوحش النقابي الذي دمر القطاعات الحيوية وحمى الفساد وتصدى ثقافة العمل"، مضيفا " لابد للحكومة من السيطرة على مواقع الانتاج الاستراتيجية وهذا ما ليس متوفرا".وتابع رضا الجوادي " منين باش تجيب الحكومة الفلوس ومراكز الانتاج ليست تحت سيطرتها".