محمد العفاس: آية الله قيس سعيّد ليس أهلا للأمر ... واختصاصه الأخبوش وعثرة البغال

وصف الثلاثاء 27 جانفي، النائب عن إتلاف الكرامة محمد العفاس رئيس الجمهورية قيس سعيّد ب " آية الله" وذلك على خلفية خطابه في مجلس الأمن القومي.وقال محمد العفاس في مداخلته خلال الجلسة العامة لمنح الثقة للوزراء الجدد" مجلس الأمن القومي الذي تحول للتهديد يدل على ضعف رئيس الجمهورية"، مضيفا " قيس سعيّد ليس أهلا للأمر ... وعوض أن تكون ضامنا لوحدة التونسيين أصبحت خطرا على الأمن القومي وأصبحت تفرق فينا " مضيفا أنت أخر من يتكلم عن الفساد والجراد اللذي عشّش في قصر قرطاج فأنت من تجلب الخراب بمباركتك لتنسيقيات النهب وقطع الطرقات بالليل... أنت أخر من يتكلم عن الفساد بدعمك لحكومة الفخفاخ اللذي زكيته ... لا عليك بالفساد أية الله فاختصاصك الأخبوش وعثرة البغال.وتابع محمد العفاس مخاطبا قيس سعيّد " أعدك من علامات الساعة".