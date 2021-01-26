صورة اليوم: الهنتاتي يلتقط صورة سلفي مع المحتجّين قبل اسقاط البرلمان

تداولت الثلاثاء 26 جانفي، صورة ل" …." محمد الهنتاتي الذي كان يقود عشرات المتظاهرين الذين تجمّعوا أمام مجلس النواب للمطالبة باسقاط النظام.وظهر الهناتي وهو يلتقط صورة سلفي مع المتظاهرين ما أثار عديد التفاعلات الساخرة وعلّق بعض النشطاء ساخرين "ما دام احتجاجات فيها الهنتاتي ما تجّم تكون كان احتجاجات فاشلة" فيما قال آخرون "هذه صورة تاريخية للهنتاتي قبل أن يسقط البرلمان".