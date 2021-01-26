   Om Kalthoum - ذكريات  

صورة اليوم: الهنتاتي يلتقط صورة سلفي مع المحتجّين قبل اسقاط البرلمان

Publié le Mardi 26 Janvier 2021 - 17:07 قراءة: 0 د, 19 ث
تداولت الثلاثاء 26 جانفي، صورة ل" …." محمد الهنتاتي الذي كان يقود عشرات المتظاهرين الذين تجمّعوا أمام مجلس النواب للمطالبة باسقاط النظام.





وظهر الهناتي وهو يلتقط صورة سلفي مع المتظاهرين ما أثار عديد التفاعلات الساخرة وعلّق بعض النشطاء ساخرين "ما دام احتجاجات فيها الهنتاتي ما تجّم تكون كان احتجاجات فاشلة" فيما قال آخرون "هذه صورة تاريخية للهنتاتي قبل أن يسقط البرلمان".


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