حياة العمري لقيس سعيّد: مكانك لا يسمح لك بتزعم المعارضة

قالت الثلاثاء 27 جانفي ، النائب عن حركة النهضة حياة العمري أن المسؤولية الوطنية ودقة المرحلة يقتضيان من الجميع التصرف ضمن المساحات التي يحددها الدستور وليس ضمن مساحات الغموض والتأويل والقصف والتهديد وتوظيف مؤسسات الدولة والعبث بها .وأضافت خلال مداخلة لها في الجلسة العامة لمنح الثقة للوزراء الجدد "المسؤولية مشتركة، كلنا مطالبون بتقديم الحلول والملفات الحقيقية.. فكفانا عبثا باللابد وتضييع مصالح الشعب".وتابعت العمري “سيدي رئيس أعلى سلطة في البلاد ..أنت رئيس كل التونسيين والتونسيات ومسؤوليتك لا تسمح لك بان تكون زعيما للمعارضة ..رسالتي الى الجميع عودوا الى رشدكم فالسقف اذا سقط سيسقط على الجميع “.