   Om Kalthoum - الأطلال  

لقاء وزير الصحة بسفير دولة قطر

Publié le Mardi 26 Janvier 2021 - 13:23 قراءة: 0 د, 20 ث
باب نات - التقى اليوم 26 جانفي 2021، وزير الصحة التونسي فوزي مهدي بالسفير القطري سعد ناصر الحميدي وقد دار اللقاء حول سبل تدعيم التعاون بين البلدين في مجالات الصحة وتبادل الخبرات في المجال خصوصا بعد الانفتاح الكبير من دولة قطر على الكفاءات المهنية في قطاع الصحة.

بالإضافة إلى سبل التعاون بين البلدين في سبيل التوقي من جائحة كورونا بعد الموجة الأخيرة التي أثرت كثيرا في القطاع الصحي بتونس.


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